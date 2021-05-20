Zanka: Fenerbahçe'ye dönebilirim

Fenerbahçe'nin FC Kopenhag'da kiralık olarak oynayan oyuncusu Mathias Zanka Jorgensen, geleceğiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'den kiralık olarak sezonu FC Kopenhag'da geçiren Mathias Zanka Jorgensen, sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Midtjylland'ı 4-2 yendikleri maçın ardından konuşan Danimarkalı oyuncu, "Kopenhag'da kazanmak için bir savaş verdim ve veda etmek için bundan daha güzeli olamazdı. Şu anda geleceğimle ilgili belirsizlik var, herhangi bir karar verilmedi, ben de ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTİNCE BAKACAĞIZ"

Zanka'nın ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, geçtiğimiz günlerde, "Çok yetenekli oyuncularımız var, Zanka da onlardan biri. Geleceğini yaz aylarına yaklaşınca konuşacağız. Sportif direktörümüzle planlarımızı hazırlayacağız." demişti.

FC Kopenhag'da bu sezon 29 maça çıkan Zanka, 1 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, Zanka'yı 2019'da Huddersfield'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.