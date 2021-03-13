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Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Kopenhag, Fenerbahçe'den kiraladığı Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor. 30 yaşındaki stoper, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönecek.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 13:06
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanan Zanka, geri dönmeye hazırlanıyor.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Danimarka basınında yer alan habere göre; Kopenhag 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.
Haberde Zanka'nın maliyetinin yüksek olması nedeniyle geri gönderileceği aktarıldı.
Kopenhag'da 18 maçta oynayan Danimarkalı oyuncunun, sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.