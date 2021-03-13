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    Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

    Kopenhag, Fenerbahçe'den kiraladığı Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor. 30 yaşındaki stoper, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 13:06
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    Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanan Zanka, geri dönmeye hazırlanıyor.

    2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Danimarka basınında yer alan habere göre; Kopenhag 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.

    Haberde Zanka'nın maliyetinin yüksek olması nedeniyle geri gönderileceği aktarıldı.

    Kopenhag'da 18 maçta oynayan Danimarkalı oyuncunun, sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Zanka, Fenerbahçe ye geri dönüyor #1

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