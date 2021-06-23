Zanka'dan Fenerbahçe'ye ilginç teklif

Kopenhag'daki kiralık sözleşmesi sona eren Zanka bonservisiyle gitse bile maaşının yarısını Fenerbahçe'nin karşılaması gerektiğini sarı-lacivertlilere bildirdi.

Fenerbahçe'nin Huddersfield'den transfer ettiği ancak bir türlü beklenen verimi veremeyen Zanka, geçen sezonu da Kopenhag'da kiralık olarak geçirmişti.

Burada 30 maça çıkan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcu inişli çıkışlı bir performans göstermişti.

"MAAŞIN YARISINI SİZ ÖDEYİN"

Yıllık 1.2 milyon euro garanti para kazanan deneyimli savunmacı sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmede, "Kopenhag maaşın tamamını ödemez. Yarısını sizin karşılamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki stoper aksi takdirde Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceğini de yönetime bildirdi.

2019'da transfer edilen Zanka'nın 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.