Zeki Çelik, formasını Burak Yılmaz'a verdi

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, 17 numaralı formayı yeni transfer Burak Yılmaz'a devretti.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi resmen açıklanırken 35 yaşındaki golcü ilk antrenmanına da çıktı.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille formasını terletecek olan üçüncü Türk futbolcu olan Burak'a, Milli Takım'dan da arkadaşı olan Zeki Çelik'ten jest geldi.

''17 NUMARAYI BANA VERDİ''

Daha önce Fransız ekibinde 17 numaralı formayı terleten Zeki Çelik, forma numarasını Burak Yılmaz'a devretti.

Konuya ilişkin açıklama yapan tecrübeli golcü, "Zeki Çelik'e herkesin önünde teşekkür ediyorum. Milli Takım'da onun kaptanıyım. 17 numarayı bana verdi. Türkiye'de yaşça büyük olanlara saygı önemlidir. 'Merak etme ağabey, 17 numara senindir' dedi.'' ifadelerini kullandı.

''LİLLE KULÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Burak Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

''Lille kulübüne, Luis Campos'a ve kulüp yöneticilerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde oynadım. Bu baskı bana iyi geliyor. Kulübün bana güveni de açıkçası ben de bir baskı yaratıyor.''

''Yeni bir maceraya başlıyorum. Bana güvenenleri mahçup etmek istemiyorum. Luis Campos, İstanbul'a geldi, yüz yüze görüştük. Onunla tanıştıktan sonra kararımı verdim.''

''GELMEDEN YUSUF VE ZEKİ'Yİ ARADIM''

''Gelmeden önce Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağolsunlar onlar da bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip, sahiplenmesi, mutlu olmaları, karar vermemde etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim.''

''Tüm Türkiye, Fransa'da Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. İster istemez onları takip ediyoruz. Sonuçta Fransa'da oynayan Türk kardeşlerimiz onlar. Onlardan dolayı aslında takımımıza hakimim.''