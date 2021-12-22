Zeki Murat Göle: Fenerbahçe olarak zor bir süreçteyiz

Zeki Murat Göle: Fenerbahçe olarak zor bir süreçteyiz

Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

"ÜRETKENLİK PROBLEMİ YAŞADIK"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik sorumlu antrenör Zeki Murat Göle, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Üretkenlikle ilgili problem yaşadık. Bu, bizi çok üzüyor. Zor bir süreçteyiz." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Karşılaşmanın ilk yarısında ortaya koydukları mücadeleyi ikinci devreye yansıtamadıklarını belirten Zeki Murat Göle, "İkinci yarıda beklentimiz daha çok pozisyon bulmaktı. Rakibin sert ve agresif savunmasını bir türlü aşamadık. Yeterli tempoyu yapamadık. İstediğimiz hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

"YENİ HOCA GELENE KADAR DİRİ TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Son dönemlerde iyi bir süreç yaşamadıklarını aktaran Göle, "Sıkıntı yaşıyoruz. Formasyonu değiştirdik, olmadı ve tekrar eski sisteme döndük. Oyuncular da yıprandı. Yeni bir hoca gelecek. Yapılanma olacak. Yeni hoca gelene kadar takımı diri tutmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.