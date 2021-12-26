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    Zeki Murat Göle: Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor

    Fenerbahçe'nin hocası Zeki Murat Göle, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 21:44
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    Zeki Murat Göle: Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor

    Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Mücadeleyi değerlendiren Göle, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün, büyük bir yürek koydular sahaya." dedi.

    Zeki Murat Göle: Fenerbahçe ye sahip çıkmamız gerekiyor #1

    "HİÇBİR ZAMAN UMUTLAR TÜKENMEZ"

    Şampiyonluk şanslarıyla ilgili gelen soruya Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim için birlik olma zamanı. Fenerbahçemiz'e sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zamanlar, bizim için birlik olma zamanları. Fenerbahçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor, mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir yarı daha var. Bazı şeyleri düzeltip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez." yorumunu yaptı.

    Zeki Murat Göle: Fenerbahçe ye sahip çıkmamız gerekiyor #2

    "PAS OYUNUNU KURGULUYORUZ"

    Zeki Murat Göle, "Kısa zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamak istiyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. İlk yarıda en çok pas yaptığımız maçı oynadık. Pas oyununu kurguluyoruz. Çok kaliteli ayaklarımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Zeki Murat Göle: Fenerbahçe ye sahip çıkmamız gerekiyor #3

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