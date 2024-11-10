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İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Jose Mourinho’nun cezası nedeniyle Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle katıldı.

"FENERBAHÇE RUHUNU VE KARAKTERİNİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Sivasspor mücadelesini değerlendiren Göle, şu ifadeleri kullandı:

Maç önünde reaksiyon vermemiz gereken bir maç olacağını söylemiştik. Maçta oyuncular oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söyledik. Oyuncularımız bunu başardılar. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri bugün artı. Bir önceki maçta sağlayamamıştık. Bugün bunu güzelce uyguladık.

"TAKIM BUGÜN MOURINHO'NUN DEDİKLERİNİ YERİNE GETİRDİ"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve kaybedilen AZ Alkmaar müsabakasıyla ilgili sorulan soruya Zeki Murat Göle, şu yanıtı verdi: