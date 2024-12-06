Zeki Yavru: İstanbul’a puan ve puanlar almak için gideceğiz

Samsunspor, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi kırmızı-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Zeki Yavru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR DEPLASMAN"

İstanbul deplasmanında puan alarak taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Zeki Yavru, şu şekilde konuştu:

"ŞAHSİ BAŞARININ BENİM İÇİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Ligde asist krallığında ilk sırada yer almasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Yavru, şu sözleri sarf etti:

Asist krallığı için sonuçlanmış herhangi bir şey yok. Hala devam eden bir yarış var. Burada benim veya herhangi bir oyuncunun başarısından ziyade bizim için önemli olan Samsunspor’un başarısıdır. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncedeler. Bizim hedefimiz, dileğimiz Samsunspor’u zirveye taşıyabilmek. Taraftarımızdan da Allah razı olsun. Gönülden destekliyorlar. Ben de onlara gönülden hizmet vermeye çalışıyorum. Aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. İlk günden beri sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Ben de onlardan biriymiş gibi saha içi ve saha dışı elimden ne geliyorsa bu takıma vermeye çalışıyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Onlar için sahada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii benim için mutluluk verici bir durum. Onların ilgi alakasına layık olabilmek için ben de çok çalışıyorum. İnşallah basınımızla, taraftarımızla, camiamızla nice başarılara imza atarız.