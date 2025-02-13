Zenit'ten Ognjen Mimovic açıklaması

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Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in Rus ekibi Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic’in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Ognjen Mimovic, transfer sürecinin ardından konuştu.

Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise Mimovic'in bonservisi için sezon sonunda Fenerbahçe ile görüşeceklerini söyledi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Nasıl hissediyorsun, Zenit'in ilgisini öğrendiğinde ne düşündün ve hemen karar verdin mi?" sorusuna Mimovic, şu yanıtı verdi:

Burada olduğum için çok mutluyum. Zenit'in ilgisini öğrendiğimde İstanbul'daydım ve Maribor'a mı gideceğim yoksa Türkiye'de mi kalacağım belli değildi. Sonra Zenit'ten bir teklif geldi ve buraya gelmek istediğimi anladım.

"ADAPTASYONUM İÇİN ÖNEMLİ"

"Daha önce Kızılyıldız'da oynayan ve şu anda Zenit'te forma giyen Strahinja Erakovic ile transferden önce konuştunuz mu?" sorusu karşısında Mimovic, şunları dedi:

Evet, birbirimizi aradık. Bana gelmemi ve burada her şeyin harika olduğunu söyledi. Kulübün, adaptasyonumu kolaylaştıracak insanlara sahip olması çok güzel. Strahinja ve Vanja Drkusic'i Kızılyıldız'da oynadığım dönemden tanıyorum. Onların varlığı benim için çok şey ifade ediyor.

"GİDİŞATTAN MEMNUNUM"

"Takımla birlikte ilk antrenmanına çıktın. İzlenimlerin nasıl?" sorusu karşısında Mimovic, şu sözleri sarf etti:

Kısa bir aradan sonra (10 gün) oldukça yoğun bir antrenman oldu ve gidişattan çok memnunum.

"DESTEĞİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Taraftara mesaj gönderen savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarımız için birkaç söz söylemek istiyorum. İlk resmi maçımız CSKA'ya karşı olacak ve tüm taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum! Desteğiniz bizim için çok önemli ve mümkün olduğunca çok insanın tribünde olmasını istiyorum.

"KİRALIK OLARAK ALDIK"

Zenit Başkanı Aleksandr Medvedev ise transfer sürecine dair, şunları dedi:

Sakatlıklar nedeniyle iki sağ bekimizi kaybettik. Bu pozisyonda oynayabilen orijinal oyuncumuz kalmadı. Gustavo Mantuna, bu boşluğu kapattı ve kapatıyor ancak onun rolü sağ bek değil. Bu yüzden bu pozisyon için bir oyuncu arıyorduk. Çeşitli seçenekler vardı ve sonuç olarak Fenerbahçe'den Mimovic'i kiralık olarak aldık.

"KİRALANMASI ÇÖZÜMÜNÜ BULDUK"

Açıklamalarına devam eden Medvedev, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe, Mimovic'i kadrosuna kattı ancak Türkiye liginde yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle limiti doldu ve başka bir yabancı oyuncu transfer edemiyor. Sonuç olarak Fenerbahçe ile Mimovic'in kiralanması çözümünü bulduk.

"SEZON BİTTİKTEN SONRA KONUŞMAYI PLANLIYORUZ"

"Kiralık anlaşmanın sonunda Zenit'in Mimovic için satın alma opsiyonu var mı?" sorusuna cevap veren Medvedev, şunları dedi: