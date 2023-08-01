Zimbru'yu mağlup eden Fenerbahçe tur atladı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. tura çıktı.

ensonhaber.com

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe tur atladı

Sarı-lacivertliler, 5-0 kazandığı maçın rövanşını 4-0 alarak tur atladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ve 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

İlk yarı

10. dakikada Tadic’in pasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin indirdiği topa ceza yayı solundan İrfan Can Kahveci’nin şutu az farkla dışarı gitti.

36. dakikada Mert Hakan’ın sağ kanattan ortasında kaleci Mostovei topu tokatlarken, savunma Tadic’ten önce ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza yayından İrfan Can Kahveci’nin sert şutunda kaleci Mostovei topu kornere çeldi.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahası için Joshua King’in pasında Tadic’ten seken topu Mert Hakan kaleye göndermek istedi. Savunmada Misaraş’ın ayağından seken top Tadic’in önünde kalırken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

53. dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza sahası içinde son çizgiye inen Mert Hakan’ın yerden ortasında savunmanın ters vuruşunda kaleci Mostovei soluna yatarak topu çelerken, oyun alanına dönen top uzaklaştırıldı.

57. dakikada Ferdi’nin pasıyla sol taraftan son çizgiye inen Mert Hakan’ın sert ortasında Michy Batshuayi ön direk ayak koyarak topu filelere gönderdi. 0-2

59. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi Samuel’in arka direğe ortasında Batshuayi topu ağlara gönderdi. 0-3

62. dakikada Osayi Samuel’in pasında Mert Hakan’ın dar açıdan sert şutunu kaleci Mostovei ayaklarıyla topu kornere çeldi.

77. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında İsmail Yüksek, ceza yayın önünden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 0-4

82. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan İrfan Can Kahveci, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Mostovei, topu kornere çeldi.

Emre Mor ve Djiku sakatlıklarından dolayı forma giyemedi

Fenerbahçe’de Emre Mor ile Alexander Djiku, Zimbru ile oynanan rövanş maçında yer almadı. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Mor kadroda yer almazken, arka adalesinde darbeye bağlı sakatlığı bulunan Alexander Djiku riske edilmedi.

Yeni transfer Tadic golü buldu

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Turun ilk maçında asist katkısı sunan ancak gol kaydedemeyen Tadic, Zimbru’nun ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada fileleri havalandırdı. Sırp futbolcu, mücadelenin 48’inci dakikasında rakip ağları sarstı.

Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli ekibi Moldova’da da yalnız bırakmadı. 10 bin 500 kişilik Zimbru Stadı’nda takımlarına destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyu tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Zimbru-Fenerbahçe maçı stat çevresinde bulunan evlerin balkonlarından da takip edildi. Birçok futbolsever mücadeleyi balkonlardan izledi.

Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe, Differdange - Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.