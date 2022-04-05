Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? TFF duyurdu!

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? TFF duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını açıkladı. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, tüm hızıyla devam ediyor.

Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak isteyen takımlar, ipi göğüslemek için mücadele ediyor.

En başarılı takım kupayı 18 kez müzesine götüren Galatasaray olurken, bu sene kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

Beşiktaş'ın 10, Trabzonspor'un 9 şampiyonluk elde ettiği kupada Fenerbahçe'nin ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın hangi stadda oynanacağı merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin açıklama geldi.

Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte TFF'nin açıklaması...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.''

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları ise 19-20 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.