Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kupada çeyrek final rakipleri belli olacak!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları tamamlandı. Kupada son 16 tur maçlarında tam 8 takım çeyrek finale yükseldi. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları, dün oynanan Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasıyla tamamlandı.

Avrupa biletini garantilemek için Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarına çıkan takımlardan Fenerbahçe ve Galatasaray kupaya erken veda etti.

ZTK Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli oldu.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Akabinde gözler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine çevrildi. Çeyrek finale kalan 8 takım, birbiriyle eşleşecek ve final yolu da belli olacak.

Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile ilgili detaylar...

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, 11 Şubat 2022 Cuma yani bugün 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

A Spor ekranından naklen ve canlı olarak izlenebilecek olan kura çekilişinin ardından takımların çeyrek finaldeki rakipleri belli olacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

SERİ BAŞI OLAN VE OLMAYAN TAKIMLAR

Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Alanyaspor seri başı olan takımlar olurken Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kayserispor seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.