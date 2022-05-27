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    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl dahil olacak?

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor için, "Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu hangi organizasyona gidecek?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
    • 27.05.2022 - 16:35
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    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl dahil olacak?

    Süper Lig'in sona ermesinin ardından başlayan Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Sivasspor'un gecesine döndü.

    Kayserispor'u yenen ve kupayı müzesine götüren Sivasspor, oldukça büyük bir başarıya imza attı.

    Maçın başında Kayserispor favori olurken, Sivasspor sonradan geldi ve kupayı kazanmayı başardı.

    Sivasspor'un kupayı kazanmasının ardından, UEFA Avrupa Ligi gündeme geldi ve detaylar merak edildi.

    Sivaslılar, "Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu hangi organizasyona gidecek?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

    Peki, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu hangi organizasyona gidecek? İşte yanıtı...

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu hangi organizasyona gidecek?

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

    Kırmızı-beyazlı ekip, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmeleri durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi ne nasıl dahil olacak? #1


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