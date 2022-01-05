Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman? 2022 ZTK son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna yükselen takımlar da belirlendi. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi ne zaman, maçlar ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu kura çekimi tarihi, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşmalar hızla devam ederken 5. eleme turu müsabakaları, Beşiktaş-Altay maçı ile tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. 5'inci turda alınan sonuçlar ile kazanan takımlar son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

ZTK'da takvim belli oldu ancak gözler son 16 turu için yapılacak kura çekiminde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman? İşte 2022 ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve son 16 tur maç tarihleri.

2022 ZTK SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur maçlarının ardından son 16 turuna yükselen 16 takım netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak henüz son 16 turu için kura çekim tarihi belli olmadı.

TFF'den gelen açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

2022 ZTK TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR