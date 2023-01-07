Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı belli oldu! İşte ZTK son 16 turu maç takvimi

2022 Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında son 16 turu maçlarına az bir zaman kala maç programı belli oldu. İşte heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç takvimi...

2022 FIFA Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından yarıda kalan ligler ve turnuvalar kaldığı yerden devam ediyor. 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz haftalarda 5. Haftasını tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında 23 Aralık 2022 tarihinde son 16 turu kurası çekilmişti. Takım eşleşmeleri futbolseverleri heyecanlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda, turnuvanın son 16 turu maçları 17-18-19 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuva, ASPOR kanalında canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşmalar, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

Kupaya doğru giden 16 takımın yer aldığı turnuvada, beklenen program belli oldu. Son 16 turu maç takvimi yayınlandı. İşte heyecanla beklenen takvim...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor

19 Ocak Perşembe: