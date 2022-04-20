Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Sivasspor Alanyaspor'u ilk maçta yendi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor, Sivasspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan yarı final ilk maçı, konuk takımın 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

İlk yarı

6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş’in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti.

32. dakikada Fajr’ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja’nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.





İkinci yarı

İHA'nın haberine göre, 57. dakikada sağ kanattan son çizgiden ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın pasında Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmak ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Yatabare, Emre Akbaba’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Yatabare kartın ardından hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca’nın köşe atışında ceza sahası içinde Awaziem’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Juanfran’ın ortasında defanstan dönen topa Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen direğe çarparak kornere çıktı.

90+2. dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontratağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal’ın pasında geriden gelen Atakan Kesgin ceza yayından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2





"Fırsatlar gol olsaydı maçın hikayesi farklı olabilirdi"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlk dakikalarda buldukları fırsatları gole çevirmeleri halinde maçın hikayesinin farklı olabileceğini belirten Mateos, “Aslında ilk 25-30 dakikaya baktığımızda iyi yönde götürüyorduk, domine etmiştik. Rakip biraz daha oyuna etkinliğini koyana kadar istediğimiz futbolu oynayarak, golü de bulmuştuk. Gerek duran toplarda, gerek Gradel gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncularıyla, direkt ileri atak yapabilen oyuncularla beraberliği sağladılar. İkinci yarı farklı bir strateji ile sahadaydık. Tekrar topa sahip olarak, ataklar yapmak istedik. Aslında o dakikalarda yakaladığımız fırsatları gole çevirebilseydik maçın hikayesi farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.





“Gol aradığımız dakikalarda kalemizde golü gördük”

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakiplerine karşı gol aradıkları sırada golü kalelerinde gördüklerini söyleyen Mateos, “Karşımızda iyi oyunculardan kurulu, tecrübeli bir ekip vardı. Gerek oyunu toplu ve topsuz kontrol etmeleri gerektiğinde farklı stratejileri olan bir takımdı. Çünkü topsuz oyunda da atakları faulle kesmeleri, pozisyonu düşürmeleri gerektiği yerlerdeki hamlelerle bugün son dakikaya kadar maçı taşıdılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz biraz daha yüklendik. Mental olarak da biz kazanma isteğiyle atak yaptığımız dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük. Bugün buradan mağlup ayrılıyoruz” şeklinde konuştu.

Bir sonraki oynanacak maçta Alanyaspor’un gücünü göstereceklerini söyleyen Mateos, “Bugün buradan pozitif örnekleri cebimize koyarak ikinci maça daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Onun öncesinde ligde tekrar Sivasspor ile karşılaşacağız. Bu maçla birlikte öncelikle kendimize daha sonra tüm kamuoyuna Alanyaspor’un gücünü göstermek için sahada olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

"Çok güzel bir maç oldu"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Rıza Çalımbay, “Maça çok enteresan bir şekilde başladık. Beklemediğimiz şekilde bir hata oldu. Kalecimiz bir anlık panikten oldu bilmiyorum, bir hata ve gol yedik ama oyundan kopmadık. Maç ilerledikçe daha da iyi oynamaya başladık. Özellikle maçın ilk yarısının sonlarına doğru çok güzel pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda yine aynı şekilde hem defansımızı yaptık hem ileride ataklarımız oldu. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey” dedi.





“Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele etti”

Takımın disiplinini bozmadan mükemmel mücadele ettiğini belirten Çalımbay, “Yalnız oynanan maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı Sivas’ta oynanacak. Biz bugün maçın başından sonuna kadar disiplinli oyunumuz bozmadık. Alanyaspor‘un nasıl bir oyun sistemi olduğunu biliyorduk ve çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız çok dikkatli oynadı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor'un atakları geldi. O anda da kalecimiz defansımız oyuncularımız mükemmel direnç gösterdi. İyi bir galibiyet ama dediğim gibi bu bir maçtı. Bu maç ne olursa olsun her zaman sonuç ikinci maçta belli olacak. İkinci maçta buna daha iyi hazırlanıp orada maçı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

