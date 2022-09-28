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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..
    • 28.09.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:53
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan 6 maç ile başladı.Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme turu, bugün oynanacak 19 maçla devam ediyor.

    Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Toplam 58 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda 3.  tura yükselmek için mücadele ediyor.

    İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları

    13.00 Kastamonuspor  - Nevşehir Bld.

    14.00 Adıyaman FK - Bartınspor

    14.00 Pazarspor - M.Fosfatspor

    14.30 Kırşehir Futbol - Kilis Bld.

    14.30 Niğde Anadolu FK - Yomraspor

    14.30 Ankara Demirspor - Karaman FK

    14.30 Serik Bld. - 1954 Kelkit Bld.

    14.30 1922 Konya - Karaköprü Bld.

    14.30 Etimesgut Bld. - Yalovaspor

    15.00 Kuşadası - Bulvarspor

    15.00 Uşakspor - Malatya Arguvan

    15.00 Afyonspor - Eynesil Bld.

    15.00 E.Velimeşe - Elazığ Karakoçan

    15.00 Sarıyer - B.Tepecikspor

    15.00 Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor

    15.00 Nazilli Bld. - Şile Yıldızspor

    15.00 Kırklarelispor - Siirt İÖİ

    17.30 Şanlıurfaspor - Karşıyaka

    20.00 Bursaspor - Boyabat 1868 Spor


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