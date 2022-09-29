Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar..

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Dün oynanan 19 maçın ardından 3. tura yükselen takımlar belli oldu.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları bugün oynanacak 4 maç ile sona erecek.

Alt liglerde oynayan kulüpler için önemli bir fırsat olan Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar ortaya çıkıyor.Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Türkiye Kupası 2. tur maçları bugün tamamlanacak.

İşte bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maç programı

14:00 Diyarbekir Spor - Kars 36 Spor

15:00 Belediye Derincespor - Amasyaspor 1968 FK

17:00 Menemenspor - Bigaspor

20:00 Eskişehirspor - Muş 1984 Muşspor