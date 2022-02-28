Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemlerin belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı mı?

1962 yılından beri düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla yaşanmaya devam ediyor.

Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak isteyen takımlar, ipi göğüslemek için mücadele ediyor.

En başarılı takım 18 kez şampiyonluğu üstelenen Galatasaray olurken, bu sene kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

Trabzonspor, Antalya ev Beşiktaş gibi takımların yarıştığı kupa heyecanı, çeyrek final maçları ile devam edecek.

akımlar çeyrek final maçları kayıpsız geçmek isterken, gözler maçlarda kritik kararları verecek olan hakemlere çevrildi.

Taraftarlar bu hakemlerin kim olduğunu öğrenmek için, "Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı mı? İşte yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAKEMLER AÇIKLANDI MI?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

YARIN

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük