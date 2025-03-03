Zirvede fark dörde indi: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor...

Ligde 26. haftanın da geride kalmasının ardından gözler şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çevrildi.

Bu haftada Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI GİDEREK KIZIŞIYOR

Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor karşısında 3-0 galip gelerek puan farkını 4'e indirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının 4'e inmesinin ardından gözler kalan maçlara çevrildi.

Hal böyle olunca Süper Lig'in geri kalan haftaları büyük bir heyecana sahne olacak.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Öte yandan Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın 11 maçı daha bulunuyor.

Bu karşılaşmalardan 5'ini sarı-kırmızılılar kendi evinde oynayacakken, 6 tanesinde ise deplasmana çıkacak.

Kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Samsunspor gibi zorlu maçları da bulunuyor.

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

-Alanyaspor (D)

-Antalyaspor

-Beşiktaş (D)

-BAY

-Samsunspor (D)

-Bodrum FK

-Eyüpspor (D)

-Sivasspor

-Trabzonspor (D)

-Kayserispor

-Göztepe (D)

-Başakşehir

FENERBAHÇE'NİN KALAN KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'in kalan kısmında 11 maçı daha bulunuyor.

Bu karşılaşmalardan 5 tanesini sarı-lacivertliler evinde oynarken, 6'sında ise deplasmana çıkacak.

Fenerbahçe'nin de Galatasaray'da olduğu gibi kalan karşılaşmaları arasında Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Başakşehir gibi mücadeleleri de mevcut.

Fenerbahçe'nin kalan maçları ve tarihleri ise şöyle:

-BAY

-Samsunspor

-Bodrum FK (D)

-Trabzonspor

-Sivasspor (D)

-Kayserispor

-Gaziantep (D)

-Beşiktaş

-Başakşehir (D)

-Eyüpspor

-Hatayspor (D)

-Konyaspor