Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda

Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020 öncesinde 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı'na geri döndü.

Zlatan Ibrahimovic, uzun bir aranın ardından İsveç Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri döndüğünü duyurdu.

"GERİ DÖNMEK İSTEMESİ ÇOK KOMİK"

Andersson, "Müthiş bir tecrübesi var ve bunu takımdaki diğer oyunculara aktarabilir. Geri dönmek istemesi çok komik ancak şu an İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu..." dedi.

39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

ZLATAN: TANRININ DÖNÜŞÜ

Aday kadronun açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zlatan Ibrahimovic, gönderisinde "Tanrının dönüşü" ifadesine yer verdi.