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    Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda

    Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda

    Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020 öncesinde 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı'na geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 16:58
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    Zlatan Ibrahimovic, uzun bir aranın ardından İsveç Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri döndüğünü duyurdu.

    Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda #1

    "GERİ DÖNMEK İSTEMESİ ÇOK KOMİK"

    Andersson, "Müthiş bir tecrübesi var ve bunu takımdaki diğer oyunculara aktarabilir. Geri dönmek istemesi çok komik ancak şu an İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu..." dedi.

    39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

    ZLATAN: TANRININ DÖNÜŞÜ

    Aday kadronun açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zlatan Ibrahimovic, gönderisinde "Tanrının dönüşü" ifadesine yer verdi.

    Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda #2

    Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında yeniden milli takımda #3

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