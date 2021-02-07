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    Zlatan Ibrahimovic 500. golünü attı

    Zlatan Ibrahimovic 500. golünü attı

    Milan'ın başarılı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kulüpler kariyerindeki 500. golüne ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 18:40
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    İtalya Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Crotone karşısında bulduğu golle kulüpler kariyerinde toplam 500 gole ulaştı.

    İsveçli yıldız Crotone maçında 2 gol atarak toplamda 501 gole ulaşmış oldu.

    Zlatan Ibrahimovic 500. golünü attı #1

    Zlatan'n kulüpler kariyerindeki 501 golün dağılımı şöyle:

    Malmö 18

    Ajax 48

    Juventus 26

    Inter 66

    Barcelona 22

    PSG 156

    Manchester United 29

    LA Galaxy 53

    AC Milan 83

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