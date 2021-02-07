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- Zlatan Ibrahimovic 500. golünü attı
Zlatan Ibrahimovic 500. golünü attı
Milan'ın başarılı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kulüpler kariyerindeki 500. golüne ulaştı.
- Haber Merkezi
- 07.02.2021 - 18:40
İtalya Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Crotone karşısında bulduğu golle kulüpler kariyerinde toplam 500 gole ulaştı.
İsveçli yıldız Crotone maçında 2 gol atarak toplamda 501 gole ulaşmış oldu.
Zlatan'n kulüpler kariyerindeki 501 golün dağılımı şöyle:
Malmö 18
Ajax 48
Juventus 26
Inter 66
Barcelona 22
PSG 156
Manchester United 29
LA Galaxy 53
AC Milan 83