Zlatan Ibrahimovic: Balotelli fırsatı kaçırdı Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Mario Balotelli hakkında "Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı" dedi.

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Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Milan'ın Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, futbol kariyerini sonlandıran Zlatan Ibrahimovic, açıklamalarda bulundu.

İsveçli golcü, Inter döneminde birlikte forma giydiği Adana Demirsporlu Mario Balotelli hakkında konuştu.

"Geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı"

42 yaşındaki eski futbolcu, Balotelli'nin fırsatı kaçırdığını ifade etti ve şunları dedi:

Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı.

"Tüm yeteneklerini kaybetti"

Balotelli'nin yeteneklerini kaybettiğini söyleyen Ibrahimovic, şu sözleri sarf etti: