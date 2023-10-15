Zlatan Ibrahimovic: Balotelli fırsatı kaçırdı

Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Milan'ın Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, futbol kariyerini sonlandıran Zlatan Ibrahimovic, açıklamalarda bulundu.
İsveçli golcü, Inter döneminde birlikte forma giydiği Adana Demirsporlu Mario Balotelli hakkında konuştu.
"Geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı"
42 yaşındaki eski futbolcu, Balotelli'nin fırsatı kaçırdığını ifade etti ve şunları dedi:
Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı.
"Tüm yeteneklerini kaybetti"
Balotelli'nin yeteneklerini kaybettiğini söyleyen Ibrahimovic, şu sözleri sarf etti:
Çok yazık! Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur.
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