Zlatan Ibrahimovic: Dünya Kupası'nda gol atmak istiyorum

39 yaşında İsveç Milli Takımı'na dönen Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası'nda oynamak istiyor.

39 yaşında İsveç Milli Takımı'na geri dönen Zlatan Ibrahimovic, kararıyla ilgili konuştu.

"SAHADA HALA NİNJA HAREKETLERİ YAPABİLİYORUM"

Ibrahimovic, "Oynadığım zaman katkı vermeye çalışırım. Kendi yeteneklerimi sahaya yansıtmaya gayret ederim. Maç öncesinde plan yapmam. Yaptığım her şey doğaçlamadır. Sahada hala ninja hareketleri yapabiliyorum. 39 yaşımda olsam bile..." dedi.





"BU HİSSİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

İsveç Milli Tkaımı'na dönüşünü anlatan Ibrahimovic, "Bu hissi çok özlemişim. İsveç halkını, taraftarları... Çünkü, son kez oynadığımda stadyum tamamen doluydu ve atmosfer çok güzeldi. Yine de mutluyum, gururluyum. Sahadayken içim gururla doldu ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZ ÖNEMLİYDİ"

Gürcistan'ı 1-0 yendikleri maç hakkında konuşan Ibrahimovic, "Maç hiç kolay değildi. Olmamız gerektiği kadar tehlikeli değildik. 2-3 gün birlikteydik ve hemen maça çıktık. Kazanmamız önemliydi. Bu noktadan sonra her geçen dakika daha iyiye gideceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü.





"DÜNYA KUPASI FİNALLERİNDE HİÇ GOL ATAMADIM"

Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayağı ile ilgili gelen soruya İsveçli yıldız, "Dünya Kupası finallerinde hiç gol atamadım ve bu içimde ukde kaldı. Bunu yaşamak istiyorum. O istatistiğim sıfırda kalamaz." diyerek konuşmasını noktaladı.