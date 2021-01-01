Zlatan Ibrahimovic: Ebru Gündeş hayranıyım

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bir video çekerek Ebru Gündeş'e hayranlık duyduğunu ve en sevdiği şarkısının da 'Çingenem' olduğunu söyledi.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj getirdi.

Çalhanoğlu, "Ebru Abla, sana bir müjdem var. Zlatan Ibrahimovic senin şarkılarını dinliyor. Hatta en sevdiği şarkın da Çingenem." dedi.

"ÇİNGENEM'İ TEKRAR KLİPLENDİRELİM"

Ebru Gündeş ise, "Selam söylersiniz. Çingenem'i tekrardan kliplendirelim, beraber klip çekelim. Zlatan canım, duydum ki beni çok beğeniyormuşsun, sesimi ama. Ben çok isterim onu tekrardan kliplendirelim ve beraber oynayalım. Seni kocaman öpüyorum." diyerek cevap verdi.

"EN SEVDİĞİM ŞARKIN ÇİNGENEM"

Bunun üzerine bir video çeken 39 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ebru Gündeş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkın da Çingenem." ifadelerini kullandı.

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