Zonguldak Kömürspor, Buca'ya da yenildi

2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Bucaspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibine direnemeyen Karadeniz ekibi küme düşme hattından çıkamadı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor ligin 15. haftasında İzmir deplasmanında karşılaştığı Bucaspor karşısında ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Kırmızı-lacivertli ekip son 7 maçından 1 puan çıkartırken, 6 yenilgi aldı. Elmas bu yenilgi ile 16. sırada kalırken, küme düşme potasının içinden çıkamadı.

Zonguldak Kömürspor 5 Aralık 2021 Pazar günü saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor’u konuk edecek.

Esra Erol'da dikkat çeken kestane balı diyaloğu - İZLE



NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü.

Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etti. Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti.

Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti.

Bu sözler üzerine daha da sinirlenen Gülay Pazarlı çileden çıktı. Pazarlı, "Bu reklamı çok sever, bal satıyor ya ondan dolayı reklam yapıyor" dedi.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'DAN TWEET

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan gamsız koca, Zonguldak Kömürspor'un da dikkatini çekti. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" ifadesine yer verildi.