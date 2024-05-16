Zonguldak Kömürspor: Şike var mı, yok mu bir an önce karar versinler Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, şike iddiası gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili bir an önce etik kurulun karar vermesini istediklerini belirtti.

DHA

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 37’nci hafta karşılaşmasında oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı 0-0’lık skorla sonuçlandı.

Bu sonuca göre Ankaraspor bir üst lig yarışı için oynanacak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanıp 1461 Trabzon’a 4-1 mağlup oldu.

Küme düşme tehlikesi olan Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi. Küme düşme hattında bulunan Zonguldak Kömürspor’un ise bu sonuçla birlikte TFF 3’üncü Lig'e düşmesi kesinleşti.

Karşılaşma tartışmalara yol açtı

Maçın sonucu ve iki takımın birbirine karşı mücadele etmemiş olması sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Tartışmalı maçın istatistiklerinde Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor takımlarının 90 dakikalık maç süresi boyunca birbirlerine şut dahi çekmemesi nedeniyle Zonguldak Kömürspor Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Adliyesi’ne giderek Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Mehmet Salih Demir de, kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

"Biraz vicdanları varsa bu maçta ne olduğuna karar vereceklerine inanıyorum"

Hakem ve gözlemci raporlarına ulaşamadıklarını ifade eden Demir, şunları dedi:

Bizim federasyondan istediğimiz etik kurulunun çok kısa bir zamanda toplanarak ‘bu maçta şike var mı, yok mu’ karar vermesini istiyoruz. Buna karar vermeden önce hakemlerden, gözlemcilerden ek rapor alınması önemlidir. Çünkü ek rapor alındığı takdirde ve bu maçın bırakın tamamını izlemeyi 15 dakikasını bile etik kurulu izlerse, biraz vicdanları varsa bu maçta ne olduğuna karar vereceklerine inanıyorum.

"Bu maçta şike olduğuna kesin karar verileceğine inanıyorum"

26 Mayıs’ta saat 15.00’te yürüyüş yapmak istediklerini söyleyen Demir, şu şekilde konuştu:

Futbol Federasyonu ek raporları aldığı takdirde bu maçta şike olduğuna kesin karar vereceğine inanıyorum. Zonguldak Valiliğimiz izin verirse Pazar günü saat 15.00’te Madenci Anıtı’nda toplanarak üniversite kavşağına kadar yürümek istiyoruz.

"Kaçıncı ligde mücadele edeceğiz"

Yeni sezon başlamadan önce kararın verilmesini talep ettiklerini ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sadece şike olup olmadığı değil bu maçın bahis oyunlarını da takip ediyor. Tabi, Başsavcılığın takip etmesi uzun bir süre alacaktır. Bunun bu sezona yansıması olacağını düşünmüyorum. Ama bunların da bir cezası varsa cezalarını da çekmelerini istiyorum. Bunun için de dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Yıllarca futbol federasyonunun içinde olan bir arkadaşımız bu işin uzayacağını, bu sezona faydası olmayacağını ifade etti. Biz bu işin uzamasını istemiyoruz. Bu maçı seyretsinler, ek hakem raporlarını alsınlar ‘şike var mı, yok mu’ bir an önce karar versinler. Herkes gardını alsın. Biz 3’üncü ligde mi mücadele edeceğiz, 2’nci ligde mi mücadele edeceğiz ona karar versinler.

"4 takım yerine 3 takımın düşmesine karar verilebilir"

TFF’nin seçime yaklaşırken karar vermekten çekinebileceğini belirten Demir, şöyle konuştu:

2’nci Lig’den bu sene 4 takım değil de 3 takımın düşmesine de karar verebilir. Eğer böyle bir şike kararını almaktan korkuyor ise. Bizim düşmemiz önemli değil. Düşmüş olabiliriz 3’üncü ligde de mücadele ederiz. Biz bu Ankara Nazilli maçında şike var mı yok mu ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Etik kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Ankara Nazilli maçında ‘bu maçta şike var’ diye karar verilirse bizim takımımız 2’nci ligde, bu kesin. Ancak yakın zamanda karar vermezse, yeni sezon başladıktan sonra bu sezona hiçbir faydası olmaz, 3’üncü ligde mücadele etmeye devam ederiz. Ulusal yayın yapan spor kanalları bu işin içinde. Onlar ‘şike iddiası’ diyor. Ben şike iddiası demiyorum, burada şike vardır. Yüzde yüz 1 değil, yüzde 100 şike vardır.

Tribün lideri yürüyüşe çağırdı

Tribün liderlerinden Miraç Balcı vatandaşları yürüyüşe katılmaya davet ederek, şunları dedi:

İstiyoruz ki burada verilecek bir kararın örnek olarak tüm Türkiye’ye daha sonra yine böyle mağdur kalacak kulüplerin, şehirlerin önüne bir engel olsun. Biz taraftarlar olarak Pazar günü gerekli izinler alınırsa Zonguldak’ta bütün taraftarlar, şehrini davasını seven herkesle toplanıp büyük bir yürüyüş yapacağız. İnşallah güzel bir sonuç olur. Çok yakın zamanda ligde kaldığımız beyan edilir. Nazilli küme düşer, cezalarını alırlar. Biz de kaldığımız yerden devam ederiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)