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    Zonguldak'ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı

    Zonguldak'ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kandilli Belediyespor ile Balıspor arasında oynanan amatör küme futbol maçının bitmesinin ardından saha karıştı, çok sayıda futbolcu yaralandı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 23:55
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    Son haftalarda amatör futbol liglerinde sportmenliğe yakışmayan olaylar artmaya başladı.

    Bunlardan biri de Zonguldak 1. Amatör küme Ereğli B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kandilli Belediyespor ile Balıspor takımları arasında yaşandı.

    İki takım, saat 15.00’de Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

    Zonguldak'ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı - VİDEO

    Maç bitti, saha karıştı

    İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Balıspor bulduğu 2 golle 90 dakika sonunda gülen taraf olurken, Kandilli Belediyespor’dan iki futbolcu ise gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Kandilli Belediyesporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte Balıspor yedek kulübesine giderek futbolculara saldırdı.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #1

    Futbolcular birbirini kovaladı, polis araya girdi

    Karşılıklı tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri uzun süre ayıramadı. Bazı futbolcular yerde tekme ve yumrukların hedefi olurken, bazıları ise saha içerisinde dayak yememek için kaçtı, rakip takım futbolcuları ise kovaladı. Kavganın yatıştırılamaması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #2

    Bazı futbolcular yaralandı, Balıspor kalecisi bayıldı

    Kandilli Belediyesporlu futbolcu ve teknik heyetin sahadan çıkması ile kavga sona ererken, Balısporlu futbolculara sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Balıspor’un kalecisi Mete Yağız aldığı yumruk ve tekme darbeleri ile kendinden geçerek soyunma odasının ortasına yığılıp kaldı. Bazı futbolcular da bankta yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #3

    Oğlu bayılan anne Yağız, gözyaşlarını tutamadı

    Bölgeye sevk edilen 112 sağlık görevlileri Mete Yağız ve diğer yaralı futbolculara müdahalede bulunurken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mete’nin maçını izlemeye gelen annesi Necla Yağız ise oğluna yapılan saldırı anlarını ve baygın halde yatmasını gözyaşları içerisinde izledi.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #4

    3 oyuncu hastaneye kaldırıldı

    Çıkan kavgada çok sayıda futbolcu yaralanırken, 3 Balısporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #5

    Balıspor hocası Çelikkol: "Kandilli'de de aynısını yaptılar"

    Balıspor Teknik Direktörü Fethi Çelikkol daha öncede böyle bir olayın yaşandığını belirterek Kandilli Belediyespor futbolcularına tepki gösterdi.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #6

    Çelikkol, “Söylenecek bir şey yok. Futbolun doğasında böyle bir şey yok. Yazıklar olsun. 3 sene öncede Kandilli’de aynısını yaptılar. Geldiler taşladılar, aynısını burada da yaptılar. Çocukların haline bak. Bunlar 15-16 yaşında çocuklar, yazıklar olsun Kandilli. Allah cezanızı versin. Biz sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz, adamlar haydut yetiştiriyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #7

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #8

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #9

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #10

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #11

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #12

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #13

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #14

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #15

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #16

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #17

    Zonguldak ta amatör futbol lig maçında kavga: Çok sayıda oyuncu yaralandı #18


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