Zorbay Küçük, UEFA'nın sınavını geçemedi

Yılbaşında FİFA listesine giren ve istikbal vadeden hakemimiz Zorbay Küçük, İsviçre'den büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldı. Küçük, düzenlenen sınavları geçemedi.

FIFA kokartlı genç hakem Zorbay Küçük, 8-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Nyon'da UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği 'Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu' sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

Zorbay Küçük ile birlikte 27 farklı ülkeden 45 hakeme, ilk defa katıldıkları seminerde teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testleri uygulandı.

Hayal kırıklığı yaşattı

UEFA'nın bir telafi sınavı daha yapması beklenirken genç hakemimizin bu durumu TFF ve MHK'ya büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Kural hatası yapmıştı

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapan Zorbay Küçük, yurt dışındaki ilk engeli aşamadı. Ocak ayında FIFA kokardı takılan Küçük, cumartesi günü Samsunspor-İstanbulspor maçını yönetti.