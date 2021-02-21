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    Zorbay Küçük'ün Babacar'ın pozisyonuna yorumu

    Zorbay Küçük'ün Babacar'ın pozisyonuna yorumu

    Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük ile Arda Turan arasındaki konuşma ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 14:10
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    Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Christian Luyindama ve Khouma Babacar arasındaki pozisyonun ardından yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

    Sarı-kırmızılı takım, Khouma Babacar'ın Luyindama'nın başına tekmeyle darbesinin olduğunu belirterek, hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart tepkisinde bulundu. Babacar'a sarı kart gösteren Zorbay Küçük, VAR'dan gelen bilgi sonrasında da kararını değiştirmedi.

    Zorbay Küçük ün Babacar ın pozisyonuna yorumu #1

    DARBE ŞİDDETİ YETERLİ DEĞİL

    Karşılaşmanın ardından Arda Turan'a mesaj atan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, hakem Zorbay Küçük ile ne koştuklarını sordu.

    Ayhan Akman, Arda Turan'ın kendisine şu şekilde cevap verdiğini açıkladı; "Babacar'ın pozisyonundan sonra hakem Zorbay Küçük, Arda Turan'a; Darbenin şiddeti kırmızı kart için yeterli değil' demiş."

    Zorbay Küçük ün Babacar ın pozisyonuna yorumu #2

    Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi - HABERİ

    Zorbay Küçük ün Babacar ın pozisyonuna yorumu #3

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