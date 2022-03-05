Zorbay Küçük'ün babası: Fenerbahçe kazanır

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğlunun karşılaşmayı hakkaniyetli yöneteceğine inandığını söyledi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük TV100'e konuştu.

Oğlu Zorbay Küçük'ün adaletli oyunundan şüphesi olmadığını söyleyen Küçük, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşündüğünü söyledi.

İşte Feyzullah Küçük'ün sözleri:

"FENERBAHÇE KAZANIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Oğlumun maçın yönetiminde başarılı olacağına, ekibiyle beraber hakkaniyetli yönetim yapacağına, gördüğünü çalacağına inancım sonsuz"

Fenerbahçe yenmek mecburiyetinde, Trabzonspor da yenilmemeye çalışacak. Önemli olan Türk futbolunun kazanması. Zevkli, eğlenceli ve kaliteli geçmesini bekliyorum maçın. İyi oynayan kazansın. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum

Ben sahada babamı tanımam. 100 bin kişinin önünde sahaya çıktım heyecanlanmadım, oğlumu maç yönetirken izleyemiyorum heyecandan"