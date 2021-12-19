Zorbay Küçük'ün ikinci 'Lan' vakası

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na "Lan" dediği öne sürülen Zorbay Küçük'ün 2019 yılında da benzer bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Süper Lig 'in 17. haftasında oynanan Galatasaray -Başakşehir maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekip cephesinden gelen açıklamalar 90 dakikanın önüne geçti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ile 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'nun maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili söylemleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Berkan, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini belirtirken, Necati Ateş tecrübeli hakemin 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı.

İLK VAKASI DEĞİL

Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.

Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü. 29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gaziantep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşamış, tartışma büyüyünce tecrübeli oyuncunun üstüne yürümüştü. 29 yaşındaki hakemi araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

DÖNEMİN TEKNİK DİREKTÖRÜ İSYAN ETMİŞTİ

Dönemin Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında adeta isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: ''Konuşma lan diye bir şey söyleyemez hakem. İnsanların canını yakmışsın hatalı verdiğin kararla insanların kaderiyle oynuyorsun. Bende bundan dolayı ona cevap vermek zorunda kaldım. Hakemin maç içi tavırları belliydi. Maçtan sonraki tavrı da ona yakışmıyordu. Oyuncumla doğru dürüst konuşması için uyardım.''

''Maça etki etmişsin, insanlar bir şey söylüyor ama sen buna ukala ukala cevap veremezsin. Geçen sene cezalı bir hakemdi 6 ay ceza almıştı. Cezası az gelmiş. Burada da şaibeli kararlar verdi. Biz hiçbir hakemin kötü olmasını istemiyoruz ama sonuca etki eden kararlarından dolayı karşısındayız. Demek ki ceza aldıktan sonra ikinci maçıydı bu. Ama bana göre bu maçta başarısız oldu.''