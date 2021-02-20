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Zorbay Küçük'ün kurdurduğu baraj olay oldu

Zorbay Küçük'ün kurdurduğu baraj olay oldu

Alanyaspor-Galatasaray maçını yöneten hakem Zorbay Küçük'ün bir serbest vuruşta kurdurduğu barajın mesafesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.