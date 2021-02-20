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    Zorbay Küçük'ün kurdurduğu baraj olay oldu

    Zorbay Küçük'ün kurdurduğu baraj olay oldu

    Alanyaspor-Galatasaray maçını yöneten hakem Zorbay Küçük'ün bir serbest vuruşta kurdurduğu barajın mesafesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 20:50
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    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar da maçın çok konuşulan anları arasına girdi.

    BARAJ MESAFESİ OLAY OLDU

    Mücadelenin ikinci yarısında Alanyaspor'un kullanacağı serbest vuruşta hakem Küçük'ün ayarladığı baraj mesafesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

    Birçok kullanıcı 9 metre 15 santim olması gereken barajın çok daha yakına kurulduğunu savundu.

    Zorbay Küçük ün kurdurduğu baraj olay oldu #1

    Zorbay Küçük ün kurdurduğu baraj olay oldu #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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