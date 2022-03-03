Zorlu karşılaşma! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu karşılaşma! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle az da olsa rahat bir nefes aldı. Karadeniz ekibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılarda oynanan futbol, taraftarı da tatmin etti.

Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 28. hafta maçında ise İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör değişikliğine rağmen istediği sonucu elde edemeyen Aslanlar, 3 puan hedefiyle sahada olacak. 49 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Futbolseverler ise Konyaspor - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galataray maçı, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.