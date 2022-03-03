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- Zorlu karşılaşma! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zorlu karşılaşma! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 11:35
Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle az da olsa rahat bir nefes aldı. Karadeniz ekibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılarda oynanan futbol, taraftarı da tatmin etti.
Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 28. hafta maçında ise İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör değişikliğine rağmen istediği sonucu elde edemeyen Aslanlar, 3 puan hedefiyle sahada olacak. 49 puanla 2. sırada yer alan Konyaspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.
Futbolseverler ise Konyaspor - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Galataray maçı, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.