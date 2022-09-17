Zorunlu olarak kaleye geçen futbolcular

Konyaspor maçında kaleye zorunlu olarak Geçen Adil Demirbağ'dan sonra kaleye zorunlu olarak geçen futbolcular akla geldi.

Galatasaray, evinde Konyaspor'u 2-1 yenip rakibini liderlikten ederken 58 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa koltuğa oturdu.

Maçta sıra dışı bir durum da yaşandı. Konyaspor'da kaleci Sehic kırımızı kart gördü. Konyaspor'un oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için kaleye yedek kaleci değil, savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti.

90. dakikada gerçekleşse de uzatmalarla birlikte Adil yaklaşık 8 dakika kaleyi korudu ve gol yemeden maçı bitirmeyi başardı.

Beşiktaş ve Galatasaray da yaşadı

Galatasaray-Konyaspor maçında yaşanan bu olayın benzerleri Süper Lig'de geçmişte de meydana geldi. Beşiktaş, iki kez bu durumu yaşadığı iki büyük maçı da kazanarak ayrıca tarihe geçmeyi başardı. Daha önce Galatasaray'ın da başına gelen futbolcu kalecilerin en çarpıcılarını kısaca hatırlayalım...

Kadıköy Panteri Daniel Pancu

17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken son bölümde kırmızı kart gören Oscar Cordoba'nın yerine kaleye Daniel Pancu geçti. Uzatmalarla birlikte toplam 18 dakika üç direk arasında kalan golcü futbolcu, Alex de Souza'nın penaltısına mani olamasa da Beşiktaş maçı kazandı. Bu maçtan sonra Beşiktaş yönetimi "Kadıköy Panteri Pancu" yazılı özel tişörtler satışa sundu.

Rüştü atıldı eldivenleri Bobo giydi

20 Ekim 2007'de Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerken maçın son 10 dakikasında Rüştü Reçber'in atılması nedeniyle Brezilyalı golcüsü Bobo geçti. Tahkim Kurulu, daha sonra Beşiktaş'ın yaptığı itiraz üzerine Rüştü Reçber'in haksız yere kırmızı kart gördüğüne hükmederek, cezasını kaldırdı.

Milli kaleci Tuncay Şanlı

15 Haziran 2008'de Euro 2008'de oynanan son 16 turunda Türkiye, Çekya'yı 3-2 yenerek tarihi bir zafer kazandı. Ay yıldızlılar 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Üstelik kırmızı kart gören Volkan Demirel'in yerine Tuncay Şanlı geçtiği halde. Uzatmanın ikinci dakikasında Volkan, Koller'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatmalarda kaleyi koruyan Tuncay, maçı gol yemeden bitirdi ve Türkiye çeyrek finale çıktı.

Melo penaltı kurtardı

24 Kasım 2012'de Galatasaray, deplasmanda Elazığspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan alırken Felipe Melo baş rol oynadı. Brezilyalı stoper, uzatmaların ikinci dakikasında Muslera'nın atılması sonrası kaleye geçti. Ve bununla da kalmayarak Göksu'nun penaltı vuruşunu kurtardı. Melo böyece 2 puanı da kurtaran isim oldu.