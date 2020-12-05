Zumba hocası Erkan Özdamar

Süper Lig'in Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar'ın gerçek mesleği de ortaya çıktı. Genç hakemin hakemliğin yanı sıra dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi.

Galatasaray-Hatayspor maçına atanan Erkan Özdamar'ın mesleği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ZUMBA EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR

Ankara bölgesi üst klasman hakemi olarak görev alan Özdamar bu sezon sık sık Süper Lig maçlarında düdük çalarak yükselişine devam ediyor.

Son olarak Galatasaray maçında görev alan genç hakemin gerçek hayatta dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.

Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi.