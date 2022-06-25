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    Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'yı KAP'a bildirdi

    Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'yı KAP'a bildirdi

    Galatasaray, Konyaspor'dan transfer ettiği milli stoper Abdülkerim Bardakcı'yı KAP'a bildirdi. Galatasaray, Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 21:29
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    Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

    İlk olarak Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı’yı ikna edememişti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, hem Konyaspor hem de Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı.

    Resmen açıklandı

    Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarını hız veren Galatasaray, Konyaspor'dan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

    Sarı kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    2.8 milyon euro bonservis ödenecek

    Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR Transfer bedeli ödenecektir. Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 Futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

    17 milyon TL kazanacak

    Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı KAP'a bildirdi

    Abdülkerim Bardakçı kariyeri

    Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan oyuncumuz, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

    Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi.

    Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

    Galatasaray Abdülkerim Bardakcı yı KAP a bildirdi #1

    Galatasaray Abdülkerim Bardakcı yı KAP a bildirdi #2

    Galatasaray Abdülkerim Bardakcı yı KAP a bildirdi #3


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