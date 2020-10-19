Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Dört haftada iki galibiyet, bir yenilgi ve bir mağlubiyetle 7 puan toplayan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor'u devirerek 3 puanı elde etmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala, 'Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.



GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maç 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak..

9. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 9. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.