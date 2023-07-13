Galatasaray, Angelino transferini açıkladı! İşte anlaşma şartları

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı- kırmızılı ekip sol bek açığını önemli bir isimle doldurdu.

Galatasaray, Angelino'nun RB Leipzig'den 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli karşılığında, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

26 yaşındaki İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı takımda 2.3 milyon Euro kazanacak.

Angelino Galatasaray'da 3 numaralı formayı giyecek.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı:

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.



Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.