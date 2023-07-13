Galatasaray, Angelino transferini açıkladı! İşte anlaşma şartları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı- kırmızılı ekip sol bek açığını önemli bir isimle doldurdu.
Galatasaray, Angelino'nun RB Leipzig'den 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli karşılığında, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Maliyeti belli oldu
26 yaşındaki İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı takımda 2.3 milyon Euro kazanacak.
3 numaralı formayı giyecek
Angelino Galatasaray'da 3 numaralı formayı giyecek.
KAP'a bildirildi
İşte sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı:
Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
18 milyon euroya transfer edilmişti
İki yıl önce 18 milyon Euro karşılığında Manchester City'den transfer edilen Angelino, geçen süre zarfında RB Leipzig formasıyla 100 maça çıktı ve 12 gol - 29 asist üretti.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol sol bek, sezon genelinde orta sahanın solunda görev yaptı ve 35 maçta 1 gol - 12 asistlik performans sergiledi.