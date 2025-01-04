Galatasaray aradığı forveti Almanya'da buldu: Malen ile ilk temas kuruldu

Haber Merkezi

Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına hızlı başladı.

Paulo Dybala ile başlayan, Georges Mikautadze ile devam eden ve Enzo Millot ile zirveye çıkan Galatasaray'ın son gözdesi Donyell Malen oldu.

OKAN BURUK ISRAR EDİYOR

Hücumun her alanında forma giyecek yeni bir seçeneğe sahip olmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

DORTMUND İLE TEMAS KURULDU

Galatasaray, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

Alman FussballTransfers'in haberine göre 25 yaşında olan Hollandalı için Galatasaray, 15 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.

DORTMUND 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Sky Almanya ise Borussia Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan iki kulüp arasında, Hollandalı hücum yıldız için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Bu sezon Bundesliga'da 13 karşılaşmaya çıkan 1.76 boyundaki yıldız, 3 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 2 gol-1 asist üretti.