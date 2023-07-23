Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

ensonhaber.com

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Cedric Bakambu ile anlaşma sağlamıştı.

Cimbom, golcü oyuncunun maliyetini açıkladı.

Bonservis bedeli ödenecek

Demokratik Kongolu futbolcu için Al-Nasr'a 700 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

32 yaşındaki golcü senelik 1,5 milyon euro kazanacak.

Bakambu, sarı-kırmızılılarda 94 numaralı formayı giyecek.

KAP'a bildirildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1,5 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Sochaux altyapısında yetişti

11 Nisan 1991’de Paris’te doğan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu, Sochaux altyapısında yetişti. İlk A takım tecrübesini de gençlik kulübünde yaşayan Bakambu, ilk yurtdışı tecrübesini Türkiye’ye gelerek yaşadı.

7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal’in yolunu tuttu

Bursaspor 2014-15 sezonu başında Bakambu’yu transfer etti. Bursaspor’da etkili bir futbol ortaya koyan başarılı santrfor yeşil beyazlı ekipte 40 maçta 21 kez fileleri sarstı. Oynadığı tek sezonda Türkiye Kupası’nda 8 golle gol kralı oldu. La Liga’ya flaş bir transfer gerçekleştirerek 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal’in yolunu tuttu.

İspanyol ekibinin 3.5 sezon formasını terleten 32 yaşındaki forvet, 105 maçta 47 gol kaydederek Villarreal’de göz alıcı bir performans sergiledi. Bu dikkat çekici istatistiğin ardından Bakambu, Çine’e sansasyonel bir bedelle 40 milyon Euro karşılığında BJ Guoan’a gitti.

Gol kralı oldu

Yeni takımında 87 maçta 58 gol ve 21 asistlik performansıyla iyi formunu sürdüren Bakambu, sırasıyla Marsilya, Olympiakos’ta oynadı. Olympiakos’ta oynadığı sene 18 golle ligin gol kralı oldu.

Fransa Milli Takımı’nın U18, U19 ve U20 takımlarında oynayan 1.82m’lik santrfor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nı seçti ve milli formayla 42 maçta 15 gol kaydetti.