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Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.