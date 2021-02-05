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    Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 22:26
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    Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

    Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.

    TAKTİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı #1

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    Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı #4

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