Galatasaray, faaliyet geliri ve karında lider

Galatasaray, Türk kulüpleri arasında 2019-2020 sezonunu hem ciro hem de kârlılık olarak zirvede tamamladığını açıkladı.

KPMG Football Benchmark, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de en kârlı kulübü açıkladı.

GALATASARAY ZİRVEDE

KPMG'nin açıkladığı verilere göre en kârlı kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü denetim şirketi KPMG'nin futbol endüstrisi verilerini karşılaştırdığı KPMG Football Benchmark'ın son paylaşımına göre Galatasaray, Türk kulüpleri arasında 2019-2020 sezonunu da hem ciro hem de kârlılık olarak zirvede tamamladı.





EN YAKIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Galatasaray, zorlu geçen ve taraftarsız tamamlanan sezonu bir önceki yıla göre gelirlerinde bir gerileme olsa da 129 milyon euro gelir ile en yakın rakibi Beşiktaş'a 48 milyon eurodan fazla fark atarak tamamladı.

BRÜT KÂRLILIKTA DA GALATASARAY ÖNDE

Operasyonel giderlerini de 107,5 milyon euro bandında tutmayı başaran Galatasaray, brüt kârlılıkta 21,5 milyon euro üzeri bir performansla da liderliğini sürdürdü.

İstanbul'un 3 büyükleri arasında 2019-2020 sezonunda da brüt kârlılığı pozitif olan tek kulüp geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Galatasaray oldu." denildi.

YILLIK BÜYÜME ORANINDA AVRUPA'NIN DA LİDERİ

Avrupa'daki diğer kulüplerle de yarış içerisinde olan Galatasaray, yıllık büyümede de başarı sağladı.

Yıllık büyümede kâra geçen tek Türk takımı olan Galatasaray, Avrupa'da diğer rakiplerini de geride bırakarak 1. sıraya oturdu.



