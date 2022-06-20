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- Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı
Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı
Galatasaray, sportif direktör Pasqual Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü ise kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu
- Haber Merkezi
- 20.06.2022 - 20:31
Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile'yle yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü sarı-kırmızılı kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.