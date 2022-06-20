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Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı

Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı

Galatasaray, sportif direktör Pasqual Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü ise kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu