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    Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı

    Galatasaray, sportif direktör Pasqual Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü ise kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 20:31
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    Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı

    Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile'yle yolların ayrıldığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu

    Galatasaray'ın yeni sportif direktörü sarı-kırmızılı kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün ün getirildiğini açıkladı #1

    Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün ün getirildiğini açıkladı #2


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