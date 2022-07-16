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- Galatasaray hazırlık maçında Sigma Olomouc'ı 2-0 yendi
Galatasaray hazırlık maçında Sigma Olomouc'ı 2-0 yendi
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Avusturya kamp çalışmaları kapsamında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşılaştı. Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazandı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2022 - 21:55
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , üçüncü hazırlık maçında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.
Sturm Graz'a 2-1, Mol Fehervar'a 1-0 kaybeden Aslan, Sigma engelini aşıp moral depoladı.
Goller Yunus ve Gomis'ten geldi
Sarı-kırmızılar mücadeleyi Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 kazandı.
Sergio Oliveira ilk kez forma giydi
Porto'dan 3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Portekizli orta saha Sergio Oliveira da ilk kez Sigma maçında Sarı Kırmızılı formayı giydi.
İlk 11
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Cicaldau, Emre Akbaba, Yunus, Gomis, Kerem