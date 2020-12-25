Euro
9.2423
-0.01%
Dolar
7.5845
0.29%
Altın
458.48
0.25%
Borsa
1.426
0.59%
Bitcoin
179.660
0.48%
EXEN Coin
10.53
-0.66%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

    Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

    Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezaya tepki gösterdi.
    • AA
    • 25.12.2020 - 01:28
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 02:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maçlık cezaya tepki gösterdi.

    "HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

    Sarı-kırmızılı kulüpten "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir." denildi.

    Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz #1

    "CAMİAMIZ KİRLİ DÜZENİ BOZACAKTIR"

    Cezanın düzeltilmesi için TFF Tahkim Kuruluna başvurulacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır.

    Bu cezayla birlikte, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."

    Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir