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    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif

    Galatasaray, kadın basketbol takımında 5 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 14:58
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    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları açıklandı.

    Takımda 5 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi.

    "KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir" denildi.

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı nda 5 pozitif #1

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