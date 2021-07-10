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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti
Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.
- AA
- 10.07.2021 - 21:04
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
4-2 GALATASARAY KAZANDI
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18'de Ömer Bayram, 23'te Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83'te Emre Akbaba kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 14'te Tomas Brecka ve 81'de Ahmet Engin (penaltı) attı.
İLK HAZIRLIK MAÇINI DA AYTAÇ KARA'NIN GOLLERİYLE KAZANMIŞTI
İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Dinamo Bükreş ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı Aytaç Kara’nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.