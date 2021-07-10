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    Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti

    Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.
    • AA
    • 10.07.2021 - 21:04
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    Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    4-2 GALATASARAY KAZANDI

    İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18'de Ömer Bayram, 23'te Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83'te Emre Akbaba kaydetti.

    Kasımpaşa'nın gollerini 14'te Tomas Brecka ve 81'de Ahmet Engin (penaltı) attı.

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    İLK HAZIRLIK MAÇINI DA AYTAÇ KARA'NIN GOLLERİYLE KAZANMIŞTI

    İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Dinamo Bükreş ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı Aytaç Kara’nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

    Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

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