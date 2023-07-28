Galatasaray Mauro Icardi transferini açıkladı Galatasaray, Mauro Icardi’nin transferini resmen duyurdu. Icardi’nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar KAP’a yaptığı bildirimde oyuncunun kulübü PSG ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Transferde son dönemin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da imzalar art arda gelmeye devam ediyor.

Kaan Ayhan'ın bonservisinin alınmasından sonra Angelino Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Zaha'yı kadrosuna katarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

Galatasaray bugün saat 19.05'te süper yıldızını duyurdu.

Icardi yeniden Galatasaray'da

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunun başrol oyuncularından birisi olan Mauro Icardi, yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Mauro Icardi'yi resmen açıkladı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin eski kulübü PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı

Wilfried Zaha'nın transferini duyurduğu videoda Sky Sports muhabirine yer veren Galatasaray, Mauro Icardi transferi açıklanmadan önce de Fabrizio Romano'nun yer aldığı bir video paylaştı.

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videodaki şarkı seçimleri Fenerbahçe'nin Edin Dzeko transferine gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz sezon 23 gol kaydetti

Vecindario altyapısında futbola başlayan Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi.

30 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 gol ve 8 asist üretti.