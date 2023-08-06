Galatasaray, Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladı
ensonhaber.com

Galatasaray'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte genç oyuncuların daha fazla süre alabilmesi için kiralama yöntemi devreye sokuldu.

Daha önce İskenderunspor ile Manisa FK'ya kiralanan Metehan Baltacı'nın yeni adresi belli oldu.

Eyüpspor'a kiralandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeye göre 20 yaşındaki stoperin ücretlerinin tamamının Eyüpspor Kulübü tarafından ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray, Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladı

Resmi açıklama yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.